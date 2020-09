Claudio Tapia criticó al Barcelona: "No me causó simpatía cómo trataron a Messi"

Lionel Messi estuvo a un paso de abandonar Barcelona. El argentino sintió que ya cumplió su ciclo con el cuadro azulgrana y pidió a la directiva dejarlo en libertad. Sin embargo, Josep María Bartomeu, presidente del club, no estuvo dispuesto a perder a la 'Pulga' y le dijo que la única forma que deje el Camp Nou es mediante un juicio.

"No iría a un juicio con el Barcelona", fue la frase que utilizó Messi para confirmar que continuará con los azulgranas, por lo menos una temporada más. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), criticó a la directiva azulgrana por maltratar a Lionel.

El directivo del fútbol argentino indicó a la cadena TyC que los azulgranas debieron proteger a Messi. "No me causó simpatía cómo trataron a Messi en Barcelona en los últimos días. No se lo merece por todo lo que le ha dado. Profesionalmente, deportivamente le ha dado todo al Barcelona".

"Es muy difícil estar diez años siendo el número uno a nivel mundial y ganando los premios que él ha ganado. Para ser número uno él ha llevado a su club a ganar los títulos que ha ganado", agregó Tapia.

FOTO: EFE

Finalmente, Claudio Tapia señaló que Lionel Messi batió récords con el Barcelona y ganó todos los títulos posibles. Para el directivo, los azulgranas debieron pensar en la persona y no en los intereses personales.

"Desde muy chico se fue de nuestro país (Argentina) y lo único que ha hecho es batir récords, batir récords y batir récords. Me parece injusto cuando no se piensa en la persona y sí se piensa en los intereses de la institución. Messi ha demostrado nuevamente lo que es como persona. Barcelona es su casa y está muy bien que cumpla su contrato. Después que tome la decisión que tenga que tomar", finalizó.