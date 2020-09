La reflexión de Iker Casillas: "En momentos de crisis tienes que sacar algo positivo, reinventarte"

A sus 39 años y habiendo conseguido muchos trofeos en su carrera, el ex portero del Real Madrid Iker Casillas aprovechó su visita a México para aconsejar a los jóvenes a salir adelante en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19.

"La gente se puede acordar más de los éxitos profesionales que de todo ese sacrificio que hacían tus padres. Mi padre dejó la carrera de Derecho y mi madre era un poco más de mantener los pies en el suelo", relató el ex capitán del Real Madrid durante una charla por la edición 18 del magno evento México Siglo XXI, el encuentro anual de Fundación TELMEX Telcel con sus becarios en México.

"Cuando eres pequeño debes tener unos padres así, que te sepan inculcar que no todo es tan fácil, que todo tiene un proceso y un camino por recorrer", agregó Iker Casillas, quien desde hace algún tiempo se retiró del fútbol profesional.

Asimismo Iker Casillas, leyenda del Real Madrid y campeón del mundo con España en el 2010, también reveló varios momentos de crisis en su carrera futbolística.

"En momentos de crisis tienes que sacar algo positivo, reinventarte y analizar qué es lo que pasa. Me vino muy bien porque tenía 20 años, venía de ganar una Champions League y dos Ligas, me sirvió para hacer un parón y replantear mi vida profesional ya que no todo siempre va a ser sencillo y fácil", indicó el ex arquero español.

Por último, Iker Casillas entró en detalles de los entrenadores que más lo ayudaron en su etapa como futbolista, entre ellos Luis Aragonés.

"De los entrenadores que más me han marcado uno es Luis Aragonés que me decía que no tenía que mirar al entrenador o al compañero, que tenía que mirar en mí mismo y ver qué podía cambiar para mejorar. Entonces es un poco lo mismo, trasladarlo a la gente que está en sus oficinas, no es tanto mirar por qué a 'ése' el jefe le aprecia más y por qué a mí no, sino hacer bien mi trabajo e intentar ayudar a la gente, con lo que seguramente tendrás tu recompensa", concluyó.