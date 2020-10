Barcelona vs Sevilla: pisotón de Diego Carlos contra Messi en el área causa polémica en LaLiga - VIDEO

Barcelona y Sevilla igualaron 1-1 en su duelo por la fecha 5 de LaLiga de España, la cual dejó una acción sobre el final que viene causando polémica: una falta contra Lionel Messi en área rival que no fue marcada por el árbitro ni por el VAR, lo cual ha generado las críticas de los hinchas 'blaugranas' al término del encuentro.

En el minuto 92', Diego Carlos interrumpió el avance de Lionel Messi en área del Sevilla con un duro pisotón, el cual debía haber sido cobrado como penal. No obstante, el referi Gil Manzano dejó seguir el juego y no hubo ninguna reacción por parte del VAR.

Tras ello, los jugadores 'blaugranas' no realizaron reclamo y los minutos transcurrieron para sentenciar la igualdad por la quinta jornada de LaLiga.

"No he visto la acción de Diego Carlos sobre Leo Messi. Hay VAR y yo le pregunto al cuarto árbitro. Al final, sacaron la conclusión de no pitar el penalti y hay que aceptarlo", dijo al respecto Ronald Koeman al final del partido.

Sin embargo, la acción ha desatado las aireadas quejas de hinchas en redes sociales contra la actuación de la terna arbitral en una jugada que pudo haber cambiado la historia del encuentro.

Es importante recordar que Barcelona y Sevilla empataron 1-1 con goles de Coutinho y Luuk de Jong, respectivamente, en un duelo disputado en el Camp Nou.