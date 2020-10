Choupo-Moting se convirtió en refuerzo de Bayern Munich

Luego de dos temporadas con pocas satisfacciones, Eric Maxim Choupo-Moting dejó el Paris Saint Germain para convertirse en nuevo refuerzo del Bayern Munich hasta junio del 2021. El atacante será una pieza de recambio para Robert Lewandowski con el objetivo que no cumpla un fuerte desgaste.

El jugador de la selección de Camerún se encontraba negociando su permanencia en PSG, pero las pocas posibilidades de ser titular ante la presencia de Mauro Icardi lo hizo replantear situaciones y pelear un lugar en otro frente como en el último campeón de Europa.

La buena noticia para el africano fue tener la carta libre para acceder a la operación sin necesidad que exista alguna negociación. Bayern Múnich vio rentable no pagar ninguna cláusula para obtener un nuevo atacante en plantilla.

Para Choupo-Moting se trata de una gran oportunidad de mantenerse en la escena más noble del fútbol europeo. Será su regreso a su país natal, Alemania, donde ya goza de experiencia en el Hamburgo, el Mainz 05 y el Schalke 04.

El atacante fue presentado en Bayern Múnich y buscará ampliar su registro no muy amigable con el gol. En dos temporadas con PSG marcó solo 8 goles, pero el ataque frontal del cuadro alemán lo podría volver a lo más alto de carrera.

"It's an honour to play for this club. It's always Bayern's aspiration to win everything, and I'm hugely motivated to help them achieve those goals."