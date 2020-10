Jurgen Klopp defendió a Adrián de la dura derrota ante Aston Villa: "No ha tenido nada que ver"

El entrenador del Liverpool. Jurgen Klopp, aseguró que el arquero español, Adrián, no tuvo responsabilidad en la goleada que sufrieron los de Anfield a manos de Aston Villa: cayeron por 7-2 en la jornada 5 de la Premier League.

"No solo por esta noche, ahora es fácil y la gente es así, no estoy seguro de si los periodistas son así también, pero ahora la gente irá a por Adrián y cosas así. Sí, el primer gol no fue afortunado, por supuesto. Pero, aparte de eso, no creo que él haya tenido nada que ver con los demás goles", indicó en conferencia de prensa.

"No le ayudamos esta noche, déjame decirlo así, o incluso hicimos lo contrario. Es realmente un buen portero que jugó once partidos en la Premier League para nosotros el año pasado y creo que ganamos casi todos si estoy en lo cierto", agregó.

Como se recuerda, Adrián ingresó en reemplazo de Alisson para el duelo ante Aston Villa. El portero brasileño fue convocado por su selección para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, por lo que quedó 'out' para Liverpool.

Liverpool tenía en su poder a Simon Mignolet y Loris Karius, pero ante la falta de oportunidades decidieron migrar de equipo: el belga partió hacia el Brujas mientras que el alemán se encaminó hacia el Unión Berlín.

Actualmente, el reemplazante de Adrián, hasta el regreso de Alisson, será Caoimhin Kelleher. El guardameta irlandés de 21 años fue promovido por Klopp al primer equipo para afrontar la presente temporada.