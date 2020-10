Portugal vs España EN VIVO: hora, fecha y canal de amistoso internacional fecha FIFA

Portugal vs España EN VIVO se enfrentarán este miércoles 7 de octubre en amistoso internacional por fecha FIFA. El partido está fijado a realizarse en el Estadio José Alvalade, Lisboa, a las 13:45 horas y contará con la transmisión de ESPN 2.

Los vecinos europeos no se han enfrentado desde ese palpitante empate 3-3 en la fase de grupos del Mundial de 2018. Y es que el amistoso propuesto para junio fue cancelado debido a la crisis del coronavirus.

Portugal comenzó su defensa de su corona de la Liga de las Naciones con perfectas victorias dominantes sobre Croacia y Suecia en el Grupo A. Fernando Santos ahora debe guiar a su equipo a través de otro desafío.

Los campeones de Europa reinantes solo sufrieron una derrota en el camino a la fase de grupos de los Campeonatos de Europa: por 2-1 contra Ucrania. Fue la primera vez que Portugal salió en el lado equivocado del marcador desde que fue eliminado el Mundial a manos de Uruguay hace dos años.

