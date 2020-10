Karim Benzema se confiesa: "Antes jugaba para Cristiano, ahora estoy libre"

Karim Benzema se sinceró después de tiempo. Si, delantero del Real Madrid dio una amplia entrevista al programa Universo Valdano de Movistar+, donde habló de su adaptación en el Real Madrid, su relación de Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo y su ausencia de la selección de Francia.

El delantero del Real Madrid, se refirió al juego que tenía cuando estaba con Cristiano Ronaldo compartiendo ofensiva.

“Estaba él para meter los goles, cambié mi juego para jugar con él. En Lyon jugaba de otra manera. Ahora estoy libre en el campo, me gusta tocar el balón. Con Cristiano cambié, jugué para él”, expresó el "gato".

Luego agrega que. "Yo pensé que no pasaba nada, que tenía que cambiar mi juego, dar más asistencias. Dejé de lado mi alma de querer meter goles”.

Benzema recalcó que “La gente pensaba que solo metía goles pero también sabía dar el balón, hacer todo. Es el delantero modelo. Yo he aprendido de Zidane y de Ronaldo”, remarcó el delantero.

Su adaptación al Real Madrid

“Estaba muy contento de firmar pero no estaba mentalizado en qué significaba el Real Madrid, Madrid, el equipo, la gente, la presión... cuando estaba en Lyon estaba un poco protegido por el presidente”.

Relación con Zinedine Zidane

“Me ayudó mucho fuera y dentro del campo cuando estaba Ancelotti y después como entrenador. Es un entrenador pero aún tiene cosas de jugador y es fácil para nosotros entenderlo. Nos transmite calma, serenidad. Se ve en el campo. Cuando encajamos un gol es muy tranquilo, no va a gritar y a meter presión”.

Ausencia en la Selección de Francia

“Creo que en la selección todos los jugadores quieren jugar. Nunca tuve una explicación, creo que son cosas de arriba. Lo bueno para mi es que puedo descansar y concentrarme en el Madrid”.

“Que fueran campeones no me dolió. Claro que quería ser campeón del mundo pero me dolió más no tener las explicaciones que el hecho de que ganasen el Mundial. Pregunté, no me respondieron y ya está. Me centro en mi club, en mi vida en Madrid y listo”, afirmó.