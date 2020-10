Luis Enrique destaca virtudes de Suiza, próximo rival de España en la Liga de Naciones: "Son muy físicos"

Conforme con el partido de su equipo en Lisboa (empate a cero ante Portugal), el técnico de la selección española, Luis Enrique, solo mira al futuro y su objetivo más inmediato es que su selección no tenga problemas en vencer mañana a Suiza (1:45 pm hora peruana) por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Y previo al encuentro ante los suizos, Luis Enrique habló en conferencia donde tocó muchos temas. Primero se refirió al reinicio de la Liga de Naciones tras la pandemia del Coronavirus.

"No veo a los jugadores preocupados porque lamentablemente esto dura en el tiempo. Claro que nos gustaría que la situación fuera otra. Ojalá se pueda arreglar pronto. Pero nosotros vivimos en una burbuja, con un PCR cada poco. No es preocupación, sí deseo de superarlo", aseguró el DT de la selección española.

Asimismo, Luis Enrique entró en detalles sobre la convocatoria de Adama Traoré del Wolverhampton de la Premier League. "Es un caso especial. No trabaja pesas, es verdad. Es su genética. El trabajo está ahí. Pero es un jugador con habilidad, aunque no lo parezca. Y muy maduro. Claro que es potencia, velocidad, pero protege en balón, lo cuida... No habrá una táctica para un jugador, pero hay matices de la estrategia de cada partido. La idea y el objetivo son colectivos. Su perfil no es habitual, eso es verdad", agregó.

De otro lado, Luis Enrique entendió que Suiza será un rival muy complicado. "Es un equipo muy atrevido y peligroso. Muy completo y que merece más puntos de los que lleva. Va a ser muy complicado. Tienen capacidad para llegar mucho y son muy físicos", indicó.

Finalmente, Luis Enrique consideró que aún no logra tener una columna vertebral en la selección española. "No la tengo. Aparece gente y desaparece. No tengo un once tipo. Claro que hay jugadores, como Sergio Ramos que llevan toda una vida a nivel top", concluyó.