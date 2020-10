Francia vs Portugal EN VIVO: Horarios y canales TV dónde ver partido por Liga de Naciones 2020

ESPN 2 EN VIVO Francia vs Portugal ONLINE y EN DIRECTO | Este domingo 11 de octubre se enfrentan por la fecha 3 del Grupo C1 de la Liga de Naciones 2020. El duelo está pactado para las 1:45 p.m. (hora peruana) en el Stade de France y será transmitido por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Cuatro años después, Francia y Portugal vuelven a enfrentarse tras la final de la última Eurocopa en otro partido decisivo: el liderato del Grupo C1 de la Liga de Naciones. El actual campeón del mundo y el de la Eurocopa llegan con un pleno de triunfos antes de encarar el duelo en el estadio donde la 'Selecção das Quinas' tocó la gloria a nivel continental.

Más allá del recuerdo de hace cuatro años, Didier Deschamps no se hizo dramas y destacó el "bonito partido con dos de los mejores equipos europeos e incluso mundiales".

A propósito de la final de la Eurocopa y el recambio generacional que vive Portugal, el seleccionador de Francia aseguró que no cree que vaya a enfrentar a un rival debilitado. "Ganaron la última Liga de Naciones, son uno de los mejores equipos y la casi totalidad de los jugadores que suelen ser convocados estarán mañana", indicó.

Pese al aplastante triunfo por 7-1. Deschamps apostará ante Portugal por el bloque le ha venido dando tantos resultados en los últimos tiempos, es decir, con el once que ganó el Mundial salvo las inclusiones de Lenglet y Tolisso por los ausentes Umtiti y Matuidi.

Portugal, por su parte, apuesta por volver a dar el golpe en el Stade de France. El actual campeón de la Liga de Naciones está obligado a superar a Francia para ganar el grupo y así tener la opción de defender su corona en los playoffs del 2021.

"Los más importante es no perder la confianza. Es importante estar a nuestro mejor nivel. Si lo estamos, será difícil ganarnos", destacó Fernando Santos en la previa del partido.

El seleccionador de Portugal no podrá contar con el veterano José Fonte tras dar positivo al COVID-19, por lo que Rúben Dias apunta a comandar la zaga lusa en compañía de Pepe.

Cabe destacar que tanto Francia y Portugal llegan con seis puntos al duelo en el Stade de France luego de doblegar tanto a Croacia como a Suecia en las dos primeras fechas de la Liga de Naciones.

Probables alineaciones Francia vs Portugal

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Lenglet, Hernández; Kante, Pogba, Tolisso; Griezmann; Mbappé, Giroud.

Portugal: Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, William Carvalho, Danilo; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

Francia vs Portugal: ficha del partido

Francia vs Portugal EN VIVO ¿Cuándo juegan? Domingo 11 de octubre ¿Dónde? Stade de France ¿A qué hora? 13:45 hora de Lima, Perú ¿En qué canal? ESPN 2 y ESPN PLAY

Francia vs Portugal: horarios en el mundo

Países Hora Perú 1:45 p. m. Estados Unidos 1:45 p. m. Colombia 1:45 p. m. Chile 2:45 p. m. Argentina 3:45 p. m. España 8:45 p. m. Ecuador 1:45 p. m. Bolivia 3:45 p. m. Venezuela 2:45 p. m. Uruguay 3:45 p. m. Paraguay 2:45 p. m. Brasil 4:45 p. m. México 2:45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de hoy Francia vs Portugal?

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bosnia-Herzegovina Nova BH, SportKlub 1 Serbia

Brasil Space Brazil, Esporte Interativo Plus

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador ESPN Play Sur

Italia RAI Play, RAI Uno

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Estados Unidos ESPN+, TUDNxtra, TUDN App, TUDN.com

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur

