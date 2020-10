Cristiano Ronaldo: estos son los partidos que se perderá al dar positivo a COVID-19

La Federación Portuguesa de Fútbol anunció que Cristiano Ronaldo dio positivo a coronavirus, por lo que deberá mantenerse totalmente aislado tal como exigen los protocolos de bioseguridad, lo cual generará que se pierda algunos partidos con su selección y con la Juventus.

'CR7' no podrá jugar ni entrenarse con sus demás compañeros debido a hasta someterse a un nuevo examen de COVID-19 y dar negativo. Por lo pronto, deberá cumplir aislamiento y preocuparse en recuperar su salud por más que no presente síntoma alguno de la enfermedad por el momento.

Debido a la proximidad, los partidos que quedan descartados para Ronaldo es el de mañana, en el que Portugal enfrente a Suecia por la Liga de Naciones de la UEFA y el del sábado: Juventus vs. Crotone por la Serie A.

Sin embargo, esos no serían los únicos partidos que se perdería el portugués, teniendo en cuenta que suelen necesitarse 15 días para alejar el virus del organismo. Es por ello que podría perderse tres duelos más: Dinamo vs. Juventus (20/10) y Juventus vs. Hellas Verona (25/10).

En duda quedaría el duelo que más expectativa ha generado en la fase de grupos de la Champions League, programado para el 28/10. Se trata del compromiso entre Juventus y Barcelona, en el que volverían a enfrentarse Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

En tanto, el astro portugués ha recibido una gran cantidad de muestras de apoyo de diversas personalidades, incluyendo a su actual pareja, Georgina Rodríguez.