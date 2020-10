Aldair Rodríguez, convocado: podría debutar con América de Cali ante Atlético Nacional

Apenas un par de entrenamientos le bastarán a Aldair Rodríguez para debutar en el América de Cali. El flamante fichaje de 'Los Escalartes' fue convocado para el duelo ante Atlético Nacional y podría debutar este domingo (6:00 p.m.) con su nuevo club en el afamado Atanasio Girardot.

El seleccionado peruano fue incluido en la lista de 18 convocados de Juan Cruz Real para enfrentar al conjunto 'verdolaga', un duelo clave para las aspiraciones de su equipo de quedar entre los ocho primeros de la liga colombiana.

Sin Adrián Ramos ni el juvenil Carlos Barreiro por delante suyo -ambos no convocados-, el exgoleador de Binacional podría gozar de minutos de calidad en el juego por la jornada 15 del campeonato 'cafetero'.

Por lo pronto, el técnico del América de Cali, Juan Cruz Real, manifestó su confianza que el peruano triunfe como 'escarlata'. "Hay que tener paciencia, llega de otra liga y debe adaptarse, y por supuesto a nuestro modelo de juego. Indudablemente sabemos que lo hará, por eso América se fijó en él", precisó.

La palabra de Aldair Rodríguez

Tras su primera práctica en el América de Cali, el futbolista de 26 años habló en conferencia de prensa y consideró que se encuentra listo y preparado para marcar la diferencia ante Atlético Nacional si es que desean confiar en él.

"Estoy recuperado, estoy mucho mejor y las expectativas que tengo son las mejores, vengo a aportar mi granito de arena y a conseguir los objetivos del grupo, así que ya estoy listo para viajar rumbo al siguiente partido para traer los tres puntos". señaló Rodríguez.

Sobre sus características de juego, Aldair precisó: "Soy un delantero que le gusta moverse bastante por el frente de ataque. Me gusta tirarme a las bandas por momentos para que los defensas no me tengan referenciados. Siempre estoy predispuesto al compañero para que me pueda habilitar. Vengo a trabajar duro porque así vienen los goles".