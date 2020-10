Gremio buscará anulación del partido ante Sao Paulo tras errores del VAR - VIDEO

La polémica del VAR no tiene cuando terminar, ya sea en Europa o en América, y un caso llamativo se produjo en Brasil. El último sábado, Gremio igualó 0-0 con Sao Paulo en la Jornada 17 del Brasileirao, pero desde el club de Porto Alegre consideran que el desenlace pudo ser distinto si la tecnología no hubiera fallado.

Tras las malas decisiones, la directiva del Gremio decidió presentar un documento con el que busca la anulación de aquel partido debido a las acciones en las que consideran fueron perjudicados. No se trataron específicamente de goles anulados, sino de algunas faltas dentro del área que debieron ser penal.

¿Qué jugadas reclama Gremio al VAR?

Una de las primeras jugadas se dio a los 6 minutos, cuando Pepê recibió entrando al área y cayó dentro de esta ante la marca de Reinaldo, el lateral. A ojos del árbitro Rafael Traci no hubo infracción, aunque en la señal televisiva que transmitía el duelo se notaba lo contrario. Hubo reclamos, pero el área tecnológica no intervino.

Luego, a los 50’, el mismo futbolista de Sao Paulo de la jugada anterior tuvo una acción dividida con Geromel en un balón parado. La jugada no terminó en gol tras el remate de Kannemann y reclamó al árbitro, pero no hubo respuesta positiva. A pesar de que la prensa consideraba que el VAR iba a cobrar un penal, no sucedió.

“Este domingo por la mañana, ante el desastroso y perjudicial arbitraje del partido contra el São Paulo, que tuvo lugar anoche, luego de la concesión del canje de la mesa arbitral, el presidente Romildo Bolzan Jr anunció que solicitará la anulación del partido así como una investigación de la reunión sostenida entre miembros de la CBF con la parte arbitral que motivó el cambio en la lista de árbitros del VAR. Malentendidos, errores y la omisión del VAR en las licitaciones de capitán en el partido ponen bajo sospecha al arbitraje brasileño”, indicaron en un comunicado. ¿Lograrán su cometido?

¿En qué puesto se ubica Gremio?

Gremio de Porto Alegre no ha sido sólido en muchos de los partidos que jugó en el Brasileirao y actualmente se ubica en la casilla N° 10 con 21 puntos, queando algo alejados de la pelea por el título. Sin considerar el resultado que pueda obtener Flamengo ante Corinthias, actualmente iguala en la punta con Atlético Mineiro e Internacional.