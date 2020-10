Ver DirecTV Sports EN VIVO: revisa la programación TV, el Barcelona vs Real Madrid y cómo tener DirecTV Go

Ver DirecTV EN VIVO este sábado DirecTV Sports ofrecerá un contenido exclusivo con la transmisión del Barcelona vs Real Madrid, el clásico español que paralizará el mundo del fútbol. Revisa a continuación toda la programación de la jornada de mañana, los paquetes cómo verlo y todos los detalles.

La cadena DirecTV es una alternativa dentro de Perú y el mundo en el rubro de operaciones de televisión satelital. En ese sentido, posee contenido exclusivos a nivel deportivo, el cual ofrece en sus canales DirecTV Sports, DirecTV Sports 2 y DirecTV +, tanto en sus versiones normales como en HD.

En ese sentido, DirecTV se ha hecho de los derechos televisivos de algunos partidos de algunos partidos, como es el caso de LaLiga de España. Así, será el encargado de trasmitir en exclusiva para Latinoamérica el clásico español entre Barcelona y Real Madrid, duelo estelar a nivel mundial.

El clásico se transmitirá por DIRECTV Sports (610/1610 HD) y DIRECTV GO en su edición 181. El Real Madrid ha acumulado 73 victorias; mientras que el Barcelona logró ganar 72 veces. Los 35 partidos restantes llegaron a empates.

¿Cómo tener DirecTV y cómo tenerlo gratis?

DirecTV cuenta con cuatro paquetes: Planes postpago; planes prepago, versión Premium y DirecTV Go. El paquete más barato está varolizado a 65 soles mensuales. Para más información, dar clic aquí.



¿Se puede ver DirecTV Gratis? Sí, ya que DirecTV ofrece 7 días de prueba gratuita para los interesados en adquirir alguno de esos paquetes. Esta promoción permite a los usuarios a ver deportes, series y películas exclusivas, ya sea en televisión o vía DirecTV Go.

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs Real Madrid?

DirecTV Sports SD SD SD HD HD 4K Canal Perú 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Argentina 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Colombia 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Ecuador 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Chile 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Venezuela 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Uruguay 610 614 683 1610 1614 4000

Programación de DirecTV Sports del sábado 23 de Octubre

4:00 Stade Rennais vs Angers (Repetición de Ligue 1)



6:00 Conexión DirecTV



7:00 La previa de LaLiga



7:30 Fútbol Total - edición especial por Barcelona vs Real Madrid



8:30 La previa del Barcelona vs Real Madrid



8:55 Partido Barcelona vs Real Madrid (clásico español)



11:00 Fútbol Total - pos partido Barcelona vs Real Madrid



12:30 Repetición Barcelona vs Real Madrid



14:30 Repetición Fútbol Total - pos partido Barcelona vs Real Madrid



16:00 Conexión DirecTV



18:00 Repetición Barcelona vs Real Madrid



19:30: De fútbol se había así, en Sudamérica (repetición)



21:00 Real Madrid TV



22:00 Lorient vs Marseille (repetición)

¿Cómo obtener DirecTV GO?

DirecTV GO es la plataforma exclusiva de DIRECTV para ver toda la TV online. Es gratuita para todos los usuarios de alguno de los paquetes y da la facilidad de disfrutar de los contenidos sea en tu celular, tableta o dónde quieras.

Pasos para utilizarlo si es que eres cliente:



- Deberás ingresar con tu cuenta de MiDIRECTV.

Pasos para utilizarlo si es que no eres cliente:

En caso no hayas creado un usuario, deberás generar eso en MIDIRECTV:

- Ingresa a la página de registro

- Selecciona la opción de plan que tengas (Postpago o Prepago)

- Ingresa tu documento, tu mail y elige una contraseña.