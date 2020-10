Flamengo vs Inter EN VIVO: Horarios y canales TV dónde ver duelo de líderes del Brasileirao

Premiere EN VIVO Flamengo vs Internacional ONLINE y EN DIRECTO | Este domingo 25 de octubre se juega el partido por la fecha 18 de la Serie A de Brasil. El duelo está pactado para las 4:15 p.m. (hora peruana) en el Estadio Beira-Rio y será transmitido por Fanatiz. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Unos días después de sortearse las llaves de octavos de final de la Copa Libertadores, Flamengo e Internacional disputarán el duelo de líderes del Brasileirao, uno que más allá de determinar al puntero absoluto significará una prueba de fuego para dos proyectos tan interesantes como los de Domènec Torrent y Eduardo Coudet.

El sorteo de la Copa Libertadores no fue nada benevolente para el 'Mengao' y el 'Colorado' debido a sus emparejamientos contra los argentinos Racing Club y Boca Juniors, además de un hipotético cruce en cuartos de final.

Como posible anticipo y como recordatorio de los vibrantes cuartos que ya jugaron Flamengo e Inter en la edición 2019, será el juego de este domingo entre dos rivales diezmados, pero determinados a alcanzar la gloria a nivel local y continental.

Pese a las dudas durante algún tramo de la temporada, el 'Fla' e Internacional ya se desmarcaron de sus rivales con 34 puntos en la tabla de posiciones, tres por encima del Atlético de Mineiro y siete por encima de los paulistas Santos y Sao Paulo.

Para Torrent, el juego contra Inter será una nueva prueba para sus dirigidos, principalmente para los juveniles que han dado la cara en las últimas semanas tras el estallido de positivos por covid-19 en el plantel.

Sin Gabigol, Diego Alves, Rodrigo Caio, De Arrascaeta y Diego por lesión ni Bruno Henrique por sanción, el DT de Flamengo apostará por un equipo de mayor fortaleza defensiva para paliar el potencial ofensivo de su rival, tercer equipo más goleador del Brasileirao.

El 'Chacho', por su parte, tampoco podrá disponer de todo su arsenal para defender su liderato (tiene mejor diferencial de gol). El técnico argentino no podrá contar con Boschilia (lesión), Cuesta (sanción) y Rodinei (prestado por Flamengo).

Ahora bien, no todas son malas noticias para el DT de Internacional. Coudet tendrá de vuelta a Patrick y podrá disponer de Thiago Galhardo, máximo goleador del Brasileirao con 14 anotaciones y señalado como el MVP hasta lo que va del campeonato.

Cabe destacar que el Inter no le gana desde hace tres juegos al Flamengo: dos por la Libertadores y otro por el Brasileirao. Ahora bien, para su satisfacción sus verdugos en aquellos duelos -Gabigol, Bruno Henrique y De Arrascaeta- no estarán este domingo en el Beira-Rio.

Atlético Mineiro, tercero de la competencia, estará expectante de un empate que lo pueda beneficiar en la lucha por el título debido a que todavía cuenta con un juego pendiente.

Formaciones probables Flamengo vs Internacional

Flamengo: Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Vitinho; Pedro.

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel y Uendel (Moisés); Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenílson, Patrick; Thiago Galhardo, Abel Hernández.

Flamengo vs Internacional: horarios en el mundo

4:15 p.m. Perú, Colombia, Ecuador y México

5:15 p.m. Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia

6:15 p.m. Brasil, Argentina y Uruguay

