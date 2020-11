San Marino sigue haciendo historia: logró su segundo empate consecutivo

Dentro de sus limitaciones, San Marino sigue haciendo historia. Con 10 hombres (desde los 49 minutos) igualó 0-0 con Gibraltar por la quinta jornada del Grupo N de la Liga de Naciones UEFA.

Gracias a este resultado, la 'Serenissima' logró el segundo empate consecutivo de su historia. El 13 de octubre, San Marino igualó sin goles contra Liechtenstein.

San Marino fue dominado por su rival, pero realizaron un buen trabajo defensivo. Intentaron aprovechar la velocidad de sus atacantes para lastimar a Gibraltar.

A pesar de conseguir el empate, San Marino no consigue una victoria desde hace 16 años y no consiguió el ascenso a la Liga C de la Liga de Naciones.

San Marino en el ranking FIFA

San Marino se ubica en el puesto 210 del ranking FIFA. Su mejor ubicación fue el puesto 118 (lo consiguió en septiembre de 1993) y su peor lugar fue el 208.