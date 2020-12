Pjanic y su malestar con Ronald Koeman: "Quiero jugar mucho más. Sé que puedo aportar"

Barcelona y Juventus se verán las caras este martes 8 de diciembre por la última fecha del grupo G de la Champions League. Los azulgranas tienen que afrontar este duelo en medio de problemas y cuestionamientos.

Miralem Pjanic llegó esta temporada al Barcelona como una de sus grandes incorporaciones. El bosnio empezó de titular, pero con el pasar los partidos, Ronald Koeman decidió apostar por otros futbolistas.

En una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport', Pjanic mostró su fastidio por no sumar minutos y pidió a Ronald Koeman más oportunidad en el equipo titular.

"Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo aportar mucho, y cuando el entrenador me ha hecho jugar siempre lo he hecho bien, jugué buenos partidos. Más que esto no sé qué puedo hacer. Me entreno, estoy listo", indicó Pjanic.

El jugador agregó que seguirá trabajando para convencer a Ronald Koman. Pjanic explicó que no le gusta estar en el banco de suplentes y su objetivo es recuperar su mejor nivel futbolístico.

"No estoy satisfecho y no puedo estarlo, en mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y ahora tampoco lo hago. Veremos, yo estoy listo, me entreno bien y espero, no me queda otra. Es una situación muy delicada que a mí no me viene bien", finalizó.