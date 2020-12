Barcelona: preocupación en la interna porque no entienden el mensaje de Ronald Koeman

Barcelona sufrió un nuevo papelón en la Champions League al caer goleado frente a la Juventus de un Cristiano Ronaldo que brilló a placer frente a su máximo rival mediático Lionel Messi y por si fuera poco en el mismísimo Camp Nou, en donde ya se le hace costumbre anotar.

De inmediato las principales tapas de los medios catalanes hicieron eco del pésimo partido que planteó Ronald Koeman y su mensaje que hasta ahora el plantel no logra entender con su malas decisiones.

Incluso medios como Sport, en una de su columna le da la responsabilidad al entrenador al alemán de las últimas dos derrotas -ante Cádiz por La Liga y Juventus por la Champions- por insistir con un 4-2-3-1 en lugar del clásico 4-3-3.

Para el mencionado medio, el grupo se siente más cómodo jugando con este último dibujo táctico a diferencia del anterior que lo ha dejado expuesto a recibir varios goles en sus últimos compromisos.

Además, hace hincapié de las constantes rotaciones que viene realizando Koeman y que no permite consolidar un mismo once. Como en el caso de Ousmane Dembélé quien viene cumpliendo una gran campaña, sin embargo no fue inicialista ante los italianos.

Otro tema que no habría caído bien en el grupo es la titularidad de Pjanic días después de que expresara abiertamente su incomodidad en los medios de prensa. El problema no sería con el bosnio, sino con la falta de criterio para que el DT manejara esta situación.

De esta manera y en medio de un ambiente relativamente tenso Barcelona se alista para recibir este domingo (3:00 p.m.) al Levante por la jornada 13 de La Liga. ¿Marcará la recuperación del club azulgrana?