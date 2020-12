Fox Sports EN VIVO, partido América – Atlanta United: transmisión por la Concachampions

América vs Atlanta United EN VIVO Fox Sports este miércoles 16 de diciembre desde las 19.00 horas de México y 20.00 horas de Perú por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions. El partido también será transmitido por la señal de ESPN Play, TUDN y Fox Play, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

La definición de esta llave se disputará en el Exploria Stadium de Orlando, aunque las cosas ya parecen cerradas por lo sucedido en el primer duelo. Recordemos que en México, el América se impuso sin problemas por 3-0 con goles de Leo Suárez, Henry Martín y Bruno Váldez, todos en la primera parte y Atlanta United no tuvo reacción.

América vs Atlanta United Concachampions ¿A qué hora jugarán? 19.00 horas de México, 20.00 horas de Perú y 22.00 horas de Argentina ¿En qué estadio jugarán? Exploria Stadium de Orlando ¿Qué canal transmitirá? Fox Sports, TUDN, ESPN Play

La temporada del América en la Liga MX acabó con una sombra negativa por la dura eliminación en los cuartos de final de los playoffs por el título nacional. A pesar de contar con un gran favoritismo sobre las Chivas de Guadalajara, terminaron cayendo en los dos partidos (1-0 y 1-2), acabando así de forma prematura con su actividad, hace casi tres semanas.

Miguel ‘Piojo’ Herrera no permitirá descuidos, aunque tendrá algunas ausencias obligadas en esta oportunidad. Bruno Valdez, Nicolás Benedetti y Giovani dos Santos se encuentran lesionados, mientras que Henry Martín y Emilio Sánchez fueron diagnosticados con coronavirus. Además, Paul Aguilar y Emanuel Aguilera no estarán al no ser incluidos en la lista de buena fe.

América vs. Atlanta United : historial de enfrentamientos

11-03-2020: Club América 3-0 Atlanta Utd - Concachampions

14-08-2019: Atlanta Utd 3-2 Club América - Campeones Cup

Por su parte, el Atlanta United tampoco llega en un gran momento dado que esta temporada fue una de las más bajas que han tenido, quedando solo a dos puestos del último lugar de la Conferencia Este y totalmente lejos de los playoffs por el título. Aquel título logrado en el 2018 quedó completamente en el olvido debido a los grandes cambios que han tenido.

América vs. Atlanta United : canales en el mundo

El último partido que jugó el Atlanta fue el 8 de noviembre, cerrando la temporada con una derrota 2-1 ante Columbus Crew. La campaña fue tan mala que solo lograron una victoria en sus últimas ocho presentaciones y solo ganaron 6 juegos de los 23 de la campaña regular en la MLS. Jürgen Damm, Ezequiel Barco y compañía buscarán revertir la historia, por complicada que sea.

América vs. Atlanta United : posibles alineaciones

América : Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes; Richard Sánchez, Satiago Cáseres; Jesús Escoboza, Leo Suárez; Sebastián Córdova y Federico Viñas.

Atlanta United : Guzan; Escobar, Robinson, Meza, Bello; Hyndman, Larentowicz; Damm, Moreno, Barco y Gallagher.

¿Dónde ver partido América vs Atlanta United?

En Internet el duelo entre América vs Atlanta United, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.