Carlos Queiroz rompió su silencio y habló sobre su salida de la Selección Colombiana

Este año, a pesar de las adversidades por la pandemia del coronavirus, se dio inicio a las Eliminatorias Qatar 2022. Una de las selecciones que empezó con el pie derecho y es candidata a estar en el próximo Mundial es Colombia.

Sin embargo, en las fechas 3 y 4, los ‘cateteros’ no pudieron repetir lo hecho en el comienzo y encajaron dos duras derrotas. La más fuerte fue la paliza que le dio Ecuador en Quito que terminó en la salida de Carlos Queiroz.

Ya luego de varias semanas, el ahora extécnico de Colombia decidió conversar con la agencia EFE y vaya que no se guardó nada al momento de contar cómo fue que le comunicaron que no seguiría al frente del equipo.

“El libro de la vida se queda abierto para mí. Ahora hay que disfrutar este tiempo de Navidad con la familia, con salud, y prepararme para una nueva etapa con nuevos libros de la vida en la mano”, empezó diciendo el portugués.

Luego, Carlos Queiroz: “Bueno, muy difícil explicar y decir qué ha pasado en pocas palabras. Pero es una historia más que se repite en el fútbol. El fútbol algunas veces es cruel; nos aporta cosas buenas, pero algunas veces nos sorprende con otras situaciones".

El tema no quedó allí y el luso continuó. “Llegué a Colombia con mucha ilusión de lograr la quinta calificación para una Copa del Mundo. Y siempre esperas de una Federación decisiones que no pueden ser de la calle, tienen que contar decisiones con convicción y coraje”, declaró el técnico de 67 años.

Carlos Queiroz y la crítica hacia la Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

“Tras una mala racha de resultados, la Federación no ha tenido coraje de enfrentarse a las tormentas que llegan. Han tomado una decisión que tengo que aceptar, pero con la que no estoy de acuerdo. Los hechos muestran que no es una decisión racional, pero es su decisión”, expresó Queiroz.

Carlos Queiroz sobre su futuro

“La decisión que tengo ahora es hacer una reflexión y en marzo o abril, con el mundo esperemos cambiado, si Dios quiere, tomar una decisión y cerrar mi libro. No me puedo quedar con este sabor de boca, con el lado amargo del fútbol”, contó el luso.

Carlos Queiroz contó sobre relación con los jugadores

“Después del partido de Chile, dijeron que hubo confrontaciones entre los cuerpos técnicos. Fue mentira. Después del partido contra Ecuador se crearon algunas argumentaciones de que los jugadores tuvieron confrontaciones; una vez más te digo que el ambiente de la selección de Colombia es amistoso y familiar. Son algunas mentiras que son normales y nosotros pagamos el precio de vivir en un mundo libre, que nos gusta”, expresó el también extécnico del Real Madrid.