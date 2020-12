Lewandowski y su mensaje tras vencer a Messi y Ronaldo en The Best 2020

Robert Lewandowski vive un momento de ensueño en su carrera futbolística. El delantero ganó por amplia mayoría el premio al mejor jugador en The Best 2020 tras lo hecho con el Bayern Múnich en la campaña 2019-2020.

El experimentado artillero fue vital para que el Bayern Múnich sea el rey de Europa y también de Alemania por lo que para nadie era un secreto que tenía todas las cartas para llevarse el premio en la cita celebrada en Zúrich.

Ahora último, Robert Lewandowski decidió utilizar sus redes sociales para manifestarse tras este nuevo logro y no dudó en agradecer las muestras de cariño y el apoyo de las personas que lo ayudaron a llegar lejos.

“Este año ha sido único para mí. Quiero agradecer a las personas que creyeron en mí desde el inicio y que hasta ahora me siguen apoyando. Para empezar, quiero agradecer a mis padres, quienes me enseñaron a no rendirme”, fue lo primero que señaló el atacante del Bayern Múnich.

Luego, Lewandowski agregó lo siguiente: “Yo creo que mi papá me está viendo y está feliz por mis éxitos. Quiero agradecerle también a mi bella esposa, ella siempre está en las victorias, pero también en las derrotas”.

El polaco no acabó allí y continuó. “Quiero agradecer a mis hijas la fuerza que me dan. Me gustaría agradecer a todos mis familiares, amigos y cercanos, por estar conmigo. Dedico este premio a mi familia”, cerró Lewandowski.

Como se recuerda, el también delantero de Polonia ganó cinco títulos (Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa alemana, UEFA Champions League y Supercopa de Europa). Además, anotó 55 goles que le permitieron terminar como goleador de la Bundesliga y Champions League.