¿Cristiano Ronaldo molesto? La reacción del portugués al saber que no ganó The Best - VIDEO

La entrega de los premios The Best se realizó este jueves y la categoría a mejor futbolista masculino generaba gran expectativa. Robert Lewandoswki, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron los tres aspirantes a este trofeo, siendo el polaco quien tenía ventaja por lo conseguido a lo largo de la temporada.

Finalmente el delantero del Bayern Munich se quedó con la denominación del mejor en el año, mientras sus rivales de manera virtual lo aplaudían. No obstante, la escena no solo destacó por el premio que recibió Lewandoswki, sino también por los gestos que tuvo Cristiano Ronaldo en el mismo instante.

Según se pudo observar durante la ceremonia del evento FIFA, el portugués aparece cruzado de brazos y con un aspecto de parecer poco interesado al enterarse que finalmente no había logrado ganar este premio. Lo sucedido se hizo viral a través de Facebook en solo unos instantes.

Si bien esta vez no le tocó ganar, Cristiano Ronaldo tiene posibilidades intactas de volver a consagrarse con The Best en el futuro cercano. El delantero de la Juventus atraviesa por un gran momento goleador, aunque solo ha podido celebrar títulos de la Serie A y quiere la Champions League.

¿Cómo quedó la votación por los premios The Best?

La escala posicional de los jugadores que fueron nominados al premio The Best quedó de la siguiente manera.

Lewandowski 52 puntos

Cristiano 38 puntos

Messi 35 puntos

Mané 29 puntos

De Bruyne 26 puntos

Salah 25 puntos

Mbappé 19 puntos

Thiago 17 puntos

Neymar 16 puntos

Van Dijk 13 puntos

Ramos 7 puntos

¿Cuántos premios The Best ha ganado Cristiano Ronaldo?

Los premios The Best se entregan desde el 2016, tras iniciativa de la FIFA. El portugués Cristiano Ronaldo es quien más veces lo ha conseguido en las cinco ediciones hasta ahora. Fue nominado el mejor en 2016 y 2017, las dos primeras ocasiones en que se entregó. Lionel Messi, Luka Modric y Rober Lewandowski tienen uno.