Lewandowski fue elegido como el Mejor Jugador de la temporada

En una ceremonia atípica de los premios The Best FIFA 2020, Robert Lewandowski se quedó con el máximo trofeo - Mejor Jugador de la temporada - tras ganar a Cristiano Ronaldo y Messi.

Robert Lewandowski tuvo una magnífica temporada, donde su máxima consagración fue ganar la Champions League en la final disputada contra el PSG. El polaco, no solo destacó en la Liga de Campeones, sino que también hizo una brillante temporada en la Bundesliga.

El Premio The Best fue entregado de forma especial y presencial por el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En la ceremonia virtual estuvieron presentes los otros nominados a este trofeo como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Robert Lewandowski quien ganó el triplete la temporada 2019-2020(Champions League, Bundesliga y Copa Alemana) logró anotar 55 goles en 47 partidos y estuvo por poco de quedarse con la Bota de Oro, que, finalmente se lo llevó Ciro Inmobile.

Además, hace unos meses atrás conquisto otro trofeo y no menos importante, Mejor Jugador del 2020 entregador por la UEFA y también se ubicó en el once ideal de la temporada, donde ahí no estuvieron nominados ni Messi ni Cristiano Ronaldo.