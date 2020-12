Buffarini decidió no renovar con Boca debido a la “inestabilidad” que hay en Argentina - FOTO

Boca Juniors tiene un complicado choque el próximo miércoles por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020. Los de Russo cayeron por la mínima ante Racing, aunque confían en darle vuelta a la historia.

Sin embargo, una reciente noticia ha vuelto a golpear a los hinchas del ‘xeneize’. Desde hace meses, la Comisión de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme venía trabajando para renovar el vínculo de Julio Buffarini.

A pesar de los esfuerzos, se llevó a cabo una última reunión con el representante del jugador de Boca Juniors que no tuvo un buen desenlace por lo que el mismo club confirmó que el lateral no seguirá en el equipo una vez culmine su contrato.

“El Consejo de Fútbol desea poner en conocimiento de todos los hinchas que el jugador Julio Buffarini le hizo saber al club que no acepta el ofrecimiento para renovar su contrato a partir del 30 de junio de 2021”, informó Boca Juniors a través de un comunicado.

Además, se mencionó la principal razón por la cual Buffarini no seguirá en el ‘xeneize’: “Su representante le hizo saber al club que no acepta el ofrecimiento porque ha tomado la decisión de no renovar debido a la ‘inestabilidad de nuestro país’”.

Cabe mencionar que Boca Juniors le estaba ofreciendo una renovación a Buffarini hasta diciembre de 2023 con una mejora salarial tomando en cuenta la caída del dólar en Argentina. Hasta el momento, no se sabe si Russo lo seguirá teniendo en cuenta o no para los próximos partidos.