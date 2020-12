Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO: horarios y donde ver clásico de la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este sábado 18 de diciembre, desde las 12:30 horas, en el Estadio Bayer Arena por la fecha 13 de la Bundesliga. La transmisión del partido estará a cargo de Claro Sports en Sudamérica. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol alemán y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Por la punta. Bayern Múnich va por un nuevo triunfo en la Bundesliga luego de la ajustada, pero trabajada victoria ante Wolfsburgo del último miércoles. Como no podía ser otro, el autor de los goles fue Robert Lewandowski quien aprovechará este cotejo para sacarle brillo al recientemente conseguido premio The Best que ganó superando a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El equipo bávaro sabe que este duelo es más que clave ya que de ganar alcanzará el liderato absoluto del torneo superando justamente a su rival de este sábado. El técnico, Hansi Flick, quien increíblemente perdió en la ceremonia del The Best ante Jürgen Klopp, repetirá el equipo que ganó en la fecha anterior.

Süle seguirá en el lateral derecho mientras que Müller seguirá jugando como el cuadro volante por la derecha, mientras que la velocidad la pondrán Coman, Sané y Gnabry dejando adelante y como único centro delantero al mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski.

Por su parte, el Bayer Leverkusen sale a defender el primer lugar de la tabla de posiciones además de querer alargar la racha ganador de cuatro encuentros consecutivos. Para ello, el equipo de la aspirina contará con el regreso de Lucas Alario quien no estuvo en la goleada ante Colonia en la jornada anterior.

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: alineaciones probables

Bayern Múnich: Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Lucas; Tolisso, Muller, Coman, Gnabry, Sané y Robert Lewandowski.

Bayer Leverkusen: Hradecky; Weiser, Tah, Dragovic, Wendell, Baumgartlinger, Amiri, Bailey, Wirtz, Diaby y Alario.

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: horarios en el mundo

Perú – 12:30 p. m. hora de Lima

México – 11:30 p. m. hora de Ciudad de México

Ecuador – 12:30 p. m. hora de Quito

Estados Unidos – 12:30 p.m. hora de Washington D.C.

Colombia – 12:30 p. m. hora de Bogotá

Argentina – 2:30 p. m. hora de Buenos Aires

España – 6:30 p. m. hora de Madrid

Uruguay – 12:30 p. m. hora de Montevideo

Chile – 2:30 p. m. hora de Santiago

Brasil – 2:30 p. m. hora de Brasilia

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: canales para ver la Bundesliga

Perú – One Football App

Colombia – One Football App

México – One Football App

Uruguay – One Football App

Argentina – One Football App

Estados Unidos – One Football App

España – One Football App

Francia – One Football App

Chile – One Football App

Ecuador – One Football App

Costa Rica – One Football App

Bolivia – One Football App

¿Dónde ver Claro Sports EN VIVO Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen?

Claro Sports en Dish (México): Canal 336.

Claro Sports en Star TV (México): Canal 336

Claro Sports (El Salvador): Canal 39 (Analógico): Canal 201 (Digital) y Canal 202 (HD).

Claro Sports (Costa Rica): Canal 300.

Claro Sports (Guatemala): Canal 6 (SD) y Canal 1006 (HD).

Claro Sports (Honduras): Canal 20.

Claro Sports (El Salvador): Canal 300 (SD) y Canal 648 (HD).

Claro Sports (Guatemala): Canal 300 (SD) y Canal 648 (HD).

Claro Sports (Argentina): Canal 100 (HD).

Claro Sports (Colombia): Canal 502 (SD), Canal 1502 (HD), Canal 503 (SD2) y Canal 1503 (HD2).

Claro Sports (Perú): Canal 3 (SD), Canal 63 (SD2), Canal 400 (SD3) y Canal 503 (HD).

Claro Sports (Ecuador): Canal 80 (SD) y Canal 580 (HD)..

Claro Sports (Panamá): Canal 300.

Claro Sports (Paraguay): Canal 169.

Sigue toda la información deportiva en Libero.pe.