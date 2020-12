Bundesliga: Marcus Thuram escupe a rival en el rostro y es expulsado - VIDEO

La fecha número 13 de la Bundesliga quedó manchada por un polémico acto, sobre todo porque fue peligroso debido a la época de coronavirus que atraviesa el mundo entero. Resulta que, Marcus Thuram le escupió en el rostro a un rival y terminó siendo expulsado del encuentro.

El Borussia Mönchengladbach cayó 2-1 ante el Hoffenheim, pero fue al minuto 82’ que el delantero francés, hijo del famoso exfutbolista Lilian Thuram, tuvo un altercado con el defensor Stefan Posch del elenco contrincante. No obstante, la situación se le escapó de las manos al atacante.

Tras un breve intercambio de palabras, Marcus Thuram decidió escupirle en el rostro al futbolista del Hoffenheim y siguió como si nada hubiese ocurrido. Sin embargo, las cámaras del VAR alertaron rápidamente al juez del partido para indicarle lo que había ocurrido, por lo que el árbitro no dudó en sacarle la tarjeta roja directa.

Recordemos que, las reglas de la FIFA establecen claramente qué castigo se le debe imponer a un futbolista que escupa a otro durante un partido de fútbol. Asimismo, a esto se le añade que el acto fue demasiado riesgoso debido a que podría contagiar al rival de la COVID-19.

“Según las Reglas de Juego, escupir a alguien es una infracción penalizada con expulsión. No obstante, en los que casos que no encajen en esta categoría, no sería práctico convertirlo en una infracción castigada con tarjeta amarilla, porque a los árbitros les resultaría imposible detectar todos los incidentes: se puede escupir en cualquier lugar del campo, en cualquier momento y lejos de la acción del partido”, indican las normas del máximo ente del fútbol a nivel mundial.

“Por ello, cuando en una competición se deseen implantar protocolos relativos a escupir, las decisiones disciplinarias deberán tomarlas los organizadores correspondientes o las federaciones miembro después del partido”, añade el documento.

Finalmente, de momento la Bundesliga no se ha pronunciado con respecto al castigo que se le impondrá al delantero de 23 años de edad y que, a pesar de ser titular en el Mönchengladbach, podría perderse una gran cantidad de encuentros en el torneo alemán.