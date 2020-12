Sebastián Beccacece anunció su salida de Racing Club - VIDEO

Las aguas andan movidas en Racing desde la eliminación de la Copa Libertadores y ahora último se acaba de anunciar que Sebastián Beccacece no seguirá siendo el técnico de la 'Academia'.

Desde que culminó el choque contra Boca Juniors por los cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores, se crearon miles de dudas en Racing Club. Una de ellas era si Beccacece se mantendría en su cargo.

Es por ello que la ‘Academia’ programó para este sábado una conferencia de prensa virtual en donde el tema no fue otro que aclarar la situación del entrenador argentino. El mismo Sebastián Beccacece respondió a las preguntas.

“Como saben, Diego anunció su salida definitiva de su espacio y eso me lleva seguir ese camino. Hemos decidido con el cuerpo técnico, se lo he informado a Víctor, al plantel y ahora a los hinchas y socios de Racing, que no vamos a continuar en la institución cuando terminen los tres partidos que quedan”, empezó diciendo el DT.

Luego, Sebastián Beccacece agregó lo siguiente: “Somos una familia. Pero por la situación que ustedes ya conocen, por cuestiones políticas, no podemos continuar. Tenemos una relación excelente con Diego Milito y muy buena con Víctor (Blanco). Hoy, con la salida de Diego, el único que pierde es Racing”.

Cabe mencionar que, en lo que va de su paso por Racing Club, Beccacece ha dirigido en 26 encuentros consiguiendo un saldo de 11 triunfos, siete empates y ocho derrotas. Además, logró llegar con la ‘Academia’ hasta los cuartos de final de la actual Libertadores.