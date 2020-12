Sergio Reguilón: "No me sorprendió que Zidane no hablara conmigo cuando me fui"

Sergio Reguilón atraviesa uno de sus mejores momentos deportivo en Tottenham, club en el cual llegó gracias a José Mourinho quien pidió de inmediato su incorporación. El español contó que no le sorprendió no hablar con Zinedine Zidane cuando decidió irse a Inglaterra dejando en claro que no existía una buena relación.

El canterano del Real Madrid dejó abierta una posibilidad que en España dan por hecho ante una relación no de las mejores con "Zizou", por ello al ser consultado que si existieron charlas negó tajantemente sin sorprenderse por esa situación.

"Habló antes que te fueras al Tottenham, Zinedine Zidane contigo, respondió con un “no, nada” y cuestionado por si le sorprendió que no lo hiciera, dijo que "no, me sorprendió nada" cerrando un tema algo claro para una especulación que venía de un tiempo.

El lateral explicó que José Mourinho tuvo innumerables charlas con él para concretar su fichaje y ante su insistencias decidió aceptar conociendo que era de su agrado y podría tener una buena adaptación en el equipo a pesar de la cultura nueva.

"Me llamó varias veces antes de tomar la decisión. Fue un motivo a tener en cuenta su insistencia, porque si tanto me quería por algo sería”. Y añadió que “siempre digo lo mismo: me gustaría que le conocieseis de la manera que le conozco yo. Podría contar mil anécdotas maravillosas", dijo el español en AS.

Por último aclaró que regresar al Real Madrid en estos momentos es complicado, pero en algún momento le gustaría al ser el equipo que lo hizo conocido, pero no depende de él, sino de quienes manejan la institución.

"No sé. Siempre que me preguntan por el Madrid digo que me ha dado todo, siempre ha sido mi casa. ¿Volver algún día? No depende de mí. Estoy centrado en lo mío, pero sería bonito".