Jorge Luis Pinto confirmó que Keylor Navas le hizo la "camita" en Costa Rica

El enfrentamiento abierto que se inició en la selección de Costa Rica entre el ex entrenador de Alianza Lima, Jorge Luis Pinto, y el portero del Paris Saint-Germain, Keylor Navas, continúa.

En esta ocasión, fue el estratega colombiano quien se refirió al espinoso tema: Navas habría liderado al plantel 'tico' a rebelarse contra él con la finalidad que deje su puesto de técnico.

“A fines de julio o algo en una reunión me llamó aparte el presidente Eduardo Li, Rodolfo Villalobos, Rafael Vargas, Adrián Gutiérrez y me dijeron profesor se ha complicado todo, los jugadores dicen que si usted continúa pierden dos, tres o cuatro partidos para que salga”, relató Pinto a Teletica.

Pinto no solo confirmó el hecho, de que Navas había liderado dicho grupo para sacarlo del puesto de entrenador de la selección de Costa Rica, sino que además desveló los nombres que atentaron contra su cargo: Bryan Ruiz, Celso Borges, Álvaro Saborío y, obviamente, Keylor Navas.

Asimismo, recordó que tras la reunión sostenida acudió a una conferencia de prensa en donde le indicaron que no mencione nada sobre lo ocurrido (por el tema de los jugadores) por lo que señaló que la "verdad de Brasil 2014 aún no se ha dicho".

“En el Mundial 2014 nunca fui a una habitación de algún jugador, tal vez lo hacía el médico que me informaba de alguna situación física, pero nunca en el Mundial lo hice", exclamó

"Pero esto es muy normal ir a una habitación dentro de una concentración, no es nada extraño y ustedes entrevistan a 10 equipos y les dirán lo mismo, si había un horario de dormida, eso es un orden de vida”, detalló.

Aclaró sobre los supuestos problemas personales que tuvo con alguno de los tres capitanes, aunque si aceptó haber tenido desacuerdos con Bryan Ruiz y el día de su boda.

“Le rogué que no se casara antes del Mundial y que era inoportuna su luna de miel antes del Mundial, él no aceptó y bueno yo estuve hasta en su fiesta de boda”, indicó.

Finalmente, Pinto indicó no recordar si mantenía una cláusula en su contrato de que si perdía tres partidos consecutivos podía ser destituido del cargo. “Con toda honradez no me acuerdo de la cláusula, no le puedo dar un sí o no rotundo, la verdad no me acuerdo", concluyó.