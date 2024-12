Luis Advíncula: hinchas de Rayo Vallecano celebran que sea suplente en la final

El lateral no fue parte de la lista final de la Selección Peruana para la Copa América y de inmediato volvió a España para disputar esta etapa clave de la campaña con Rayo Vallecano. La final ante Girona llegó, primero en Vallecas, y Luis Advíncula fue titular, aunque no tuvo una gran actuación: cayeron 2-1.

Sin embargo, nada está dicho en la llave y queda el partido de vuelta, que se jugará este domingo 20 de junio. Para sorpresa de muchos, 'Bolt' quedó relegado al banquillo de suplentes. No obstante, la noticia también tuvo otro tipo de aceptación en un grupo aparte de hinchas: celebraron que no sea titular.

Luis Advíncula es suplente en la final de Rayo Vallecano. Foto: Captura

A través de Twitter, un gran número de hinchas de Rayo Vallecano comentó la decisión tomada por Andoni Iraola. "Gracias por no poder a Advíncula en este partido serio. Muy bien Rayo", "Advíncula out" y "Advíncula y Qasmi fuera del once. Vamos Rayo", fueron algunas de las frases que se lograron ver en la red social.