¡La oferta final! Chelsea ofrece una de sus estrellas como intercambio por Haaland

El Chelsea quiere adelantarse a todos y fichar a Erling Haaland , pretendido también por el Real Madrid. Sin embargo, el Borussia Dortmund no quiere deshacerse de su estrella, por lo que el elenco londinense alista una nueva oferta, que incluye la cesión de una de sus figuras.

Según fuentes internacionales, Chelsea está dispuesto a todo, tanto así que no le importaría desprenderse del alemán Werner . Los londinenses ofrecen a Timo Werner , sumado una cifra considerable que bordea poco más de 100 millones de euros.

Para el Chelsea, Timo Werner no es imprescindible, pues no ha rendido como se lo esperaban. Pagaron por él más de 50 millones, pero creen que no dio los resultados esperados. Ha sido constantemente criticado, como en aquella final de la Champions League donde se falló goles increíbles, aunque ahí pasó desapercibido, ya que lograron quedarse con la 'Orejona' sino otra hubiese sido la historia.