Eden Hazard podría dejar el Real Madrid para volver al Chelsea

Eden Hazard fue presentado como refuerzo estrella en el Real Madrid allá por el 2019, sin embargo, en las dos temporadas que ha jugado vestido de blanco, el belga no dio la talla y se abre la posibilidad de volver al Chelsea , el equipo donde brindó sus mejores actuaciones.

Según el diario AS de España, gente del entorno del 'Duque' se contactó con algunos directivos del cuadro londinense para tantear un posible retorno de cara a la próxima temporada.

El Real Madrid pagó 100 millones de euros (casi US$ 118 millones) por el traspaso hace dos años y para reducir un poco el margen de pérdidas, no aceptaría venderlo por menos de 60 millones de euros (70,7 millones de dólares), cifra que no estarían dispuestos a pagar desde la capital británica.