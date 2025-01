Lionel Messi pone en duda su fichaje al PSG y no viaja a Paris

Lionel Messi postergó su viaje a París y por ahora se encuentra en Barcelona analizando la oferta. Según el periodista, Christian Martin, el crack argentino tiene muchos motivos para no aceptar la oferta del PSG. Te contamos los detalles.

En las redes sociales del periodista internacional Christian Martin confirmó que Lionel Messi no viajará a París por ahora, se especulaba de su llegada el martes 10 de agosto pero finalmente no será así. Si bien el club parisino cuenta con el dinero suficiente para llevárselo, pues no lo es todo para el '10'.