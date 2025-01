¡No se hicieron daño! Monchengladbach empató 1-1 con Bayern en el inicio de la Bundesliga

Borussia Mönchengladbach empató 1-1 con Bayern Múnich en el Borussia Park por la primera fecha de la Bundesliga . En el inicio del partido, los 'Potros' madrugaron a los 'Bávaros' tras un gol de Pléa a los 10'. Sin embargo, al término de la primera parte, Lewandowski comenzó su racha de goles y anotó a los 42'. De ahí en adelante, el local estuvo cerca de liquidar el encuentro en los últimos minutos, dado que, generó dos penales clarísimos, pero el árbitro decidió no cobrar las mencionadas acciones. Se reparten los puntos en el inicio del fútbol germano.

Tinder logró asistir a Plea, quién quedo mano a mano con Neuer y no dudo en anotar el primero del encuentro.

Bayern cuenta con la posesión del balón. Sin embargo, no puede salir cómodo, ya que cuenta con presión del Monchengladbach.

19' No tiene claridad

Lewandowski no pudo concretar la asistencia de Gnabry y se pierde el empate. Increíble.

Kimmich cobró el tiro de esquina y casi se mete el balón si no fuera por el portero Sommer.

Una más del conjunto bávaro que se encuentra intentando mediante pases bombeados, pero no le está funcionando.

Bayern es total dominador del partido. Sin embargo, no cuenta con trascendencia para finalizar las jugadas.

Nuevamente Gnabry desequilibró por la banda, pero no pudo definir por la buena actuación de Sommer.

Sané viene intentando por la banda derecha. En dos ocasiones desequilibró, asistió para Lewandowski y en otra, intentó, pero no pudo finalizar la jugada.

Lainer desplegó desde la banda derecha y mandó un centro al ras, pero Thuram no pudo encontrar el balón en el área.

El VAR decidió no darle penal al Monchengladbach.

81' No le dieron penal

Thuram desplegó por la banda y le hicieron un falta dentro del área, pero el árbitro decidió no cobrar penal. QUÉ TAL ROBO!

Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se medirán este viernes 13 de agosto por la primera fecha de la Bundesliga vía ESPN a las 13:30 horas desde el Estadio Borussia-Park .

Puede que hayan llegado cosas más importantes para Marco Rose, pero el ex entrenador de Eintracht Frankfurt Hutter supervisó un período de pretemporada relativamente exitoso con Monchengladbach, que incluyó una victoria por 2-0 sobre el Bayern hace solo dos semanas.

Por lo tanto, una sensación de estabilidad gerencial debería resultar inestimable en la apuesta de Monchengladbach de volver a estar entre los cuatro primeros y los anfitriones no han logrado anotar en uno de sus tres últimos 33 partidos de la Bundesliga en tierra natal antes de una abrumadora visita de los campeones perennes.

Julian Nagelsmann, que sigue siendo novato gerencial con tan solo 34 años de edad, dijo que no al Tottenham Hotspur y sí al Bayern de Múnich, pero con una gran cantidad de estrellas internacionales perdiendo una buena parte de la pretemporada, los primeros resultados no han ido a favor del ex entrenador del RB Leipzig.