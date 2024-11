Cristiano Ronaldo le dijo adiós a Juventus luego de 3 temporadas

Cristiano Ronaldo llevaba semanas inseguro sobre su continuidad en Juventus hasta que lo decidió, al menos así lo aseguró el DT Massimiliano Allegri que dijo que el portugués no pertenecerá más al club italiano. Su destino es Inglaterra pues irá a la ciudad de Manchester en el que ya es oficial el regreso del portugués al Manchester United .

La noticia cayó como un baldazo de agua fría pero la situación no daba para más y Massimiliano Allegri confirmó la noticia de la salida del portugués luego de haber permanecido en Italia durante 3 temporadas. De concretarse su salida, Allegri no habría podido dirigir al portugués más que en amistoso y un partido oficial.

Massimiliano Allegri, DT de Juventus. (Foto: Juventus)

En seguida precisó: "No estoy decepcionado con Cristiano Ronaldo. Quiere dejar la Juventus y tomó una decisión: buscará un nuevo club después de tres años aquí. Es parte de la vida".

"Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana", finalizó en rueda de prensa sobre hablando de la continuidad del que fuese su máxima estrella hasta el momento.