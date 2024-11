Javier Tebas: "Real Madrid tiene dinero para fichar a Mbappé y Haaland"

No es sorpresa para nadie que el Real Madrid busca las incorporaciones de dos estrellas para el próximo año, Kylian Mbappé y Erling Haaland , un anhelo que sería viable según el presidente de La Liga , Javier Tebas .

"El Madrid ha vendido por 200 millones de euros en jugadores. Tienen en caja dinero para fichar a Mbappé y Haaland juntos. No ha perdido dinero. Encima, ha vendido activos", declaró Tebas en la primera jornada de la Semana de la Integridad del Deporte organizada por SIGA.

El mandamás del torneo español también tuvo algunas críticas por la facilidades que tendría el PSG . "Lo que no es entendible es que alguien que pierde 400 millones como el PSG, tenga 500 en masa salarial y encima pueda rechazar ofertas como la de Mbappé. Se está fallando en las normas de control de Francia".

Tebas consideró que el máximo organismo del fútbol europeo sería responsable por los permisos que recibe el cuadro parisino. "El sistema de UEFA es erróneo y clubes como el PSG prefieren ganar la Champions y haber perdido 1000 millones. Así tienen contentos a sus aficionados por haber ganado la Champions , pero te has cargado el fútbol. Es muy peligroso".

Por otra parte, el directivo español aclaró el momento financiero que vive el Barcelona, el cual no sería tan crítico como parece. "En cuanto al Barça, pese a lo que se habla, lo importante no es la deuda que tiene, sino la capacidad que tiene de devolución. Ingresa 1000 millones de euros. Tiene un ratio uno a uno. Mejor que el 70% de los equipos de Europa, mejor que el PSG, que equipos de la Premier… Las normas de control económico benefician al Barcelona. El Barcelona no está mal. Hay muchos que están peor. Se habla de ellos por el control económico".