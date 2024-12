Marcelo Gallardo: usuarios le piden que no deje River Plate para dirigir Barcelona

Las reacciones sobre estos rumores no se hicieron esperar y miles de usuarios inundaron Twitter con comentarios donde le pedían, y hasta le suplicaban, al 'Muñeco' que no se vaya del conjunto 'Millonario'.

"Gallardo, por lo que más quieras, no te vayas", "No te vayas por favor, te vas a quemar en Barcelona", "Eres mi ídolo, no te vayas nunca" y "Nos cambiaste la vida para siempre, quédate con nosotros Marcelo" son algunos de los sentidos mensajes que los cibernautas publicaron sobre el popular 'Napoleón' y su posible llega a Barcelona.