Francia derrotó a España por 2-1 y se proclamó campeón de la Liga de Naciones

Las selecciones de España y Francia protagonizarán un encuentro de pronóstico reservado en Italia. Ambas escuadras no se guardarán nada y saldrán con todo para coronarse campeones de las Liga de Naciones UEFA.

🙌🏻 ¡¡¡COOOOMIENZA LA FINAL EN MILÁN!!! No vamos a decir que no estamos nerviosos, pero a pie de campo como estamos, intentaremos también desde aquí sumar para el equipo. 👏🏼 ¡¡A por todas equipo!! ¡¡Tenéis a un país detrás!! 🇪🇸 🆚 🇫🇷 | 0-0 | 1’ #VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/t1EPBwvuRc

Nuevamente Francia se acerca al área en búsqueda de un compañero, pero no ha podido encontrar a alguieb y Laporte despeja con un tiro d de esquina.

El español domina su banda y el francés no puede detenerlo, a pesar de sus esfuerzos.

Jugadores españoles reclaman posible mano de Koundé en el área, pero el árbitro no señala falta.

Anthony Taylor, árbitro de la final de la Liga de Naciones, decidió que la jugada confusa no amerita penal.

El marcador no se ha modificado durante los primeros 40 minutos del compromiso.

Sarabia protagoniza gran jugada y se aproxima al área, pero no Ferran no llega a tiempo.

Yeremi Pino hace una gran carrera en solitario y prueba fortuna con un disparo de media distancia, pero no tiene suerte.

"Francia es a nivel individual la mejor selección del mundo por jugadores, solo hace falta mirar su once para ver el perfil y los clubes top en los que juegan siendo referencias, pero el fútbol es un deporte maravilloso que premia a los que mejor juegan y nuestra arma es ser mejores que ellos en el colectivo", dijo el técnico de España, Luis Enrique, previo al partido.

Eso sí, los 'Gallos' tendrán la baja de Adrien Rabiot, quien dio positivo por COVID-19 y ser perderá la final ante España y en su reemplazo Aurélien Tchouaméni, jugador de AS Mónaco, se metería al once del técnico Didier Deschamps.

Conoce las horas por países para vivir este partido entre España vs. Francia. La final de la UEFA Liga de Naciones 2021 , por ejemplo, se podrá ver a través de TVE1 para España y Europa. Mientras que para Estados Unidos, ESPN+ será la encargada de transmitir el compromiso; mientras que para Perú y toda Sudamérica transmitirá la señal de DirecTV Sports.

A continuación, la guía de canales de TV para el España vs. Francia. El partido será transmitido por la señal de Directv Sports.

Los canales con la transmisión de la final de la Liga de Naciones lo tiene Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.