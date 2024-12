Real Madrid quiere fichar a Mohamed Salah y le plantea un trueque al Liverpool

Real Madrid no solo tiene en su lista de deseos a Kylian Mbappé . Desde la 'Casablanca' le habrían puesto su puntería a Mohamed Salah , la máxima estrella del Liverpool , con el fin de formar un equipo invencible de cara a la temporada 2022-2023.

De acuerdo al diario británico The Sun, el conjunto blanco le planteará a los 'Reds' un trueque entre 'Mo' y Eden Hazard, quien no ha mostrado su mejor nivel desde que llegó al club en 2019, procedente del Chelsea.

Eso sí, además del belga, el Real Madrid está dispuesto a ofrecer una cantidad de dinero adicional, sabiendo que el egipcio es el principal elemento del conjunto de Merseyside y no lo soltarán tan fácil.

Aunque cabe señalar que Mohamed Salah tiene contrato con el Liverpool hasta el 2023 y no ha aceptado las ofertas de renovación propuestas, razón por la que el Liverpool necesitaría venderlo sí o sí para evitar que se vaya gratis.

"Creo que Salah tiene que experimentar el Real Madrid, el Bernabéu - el Real Madrid va a volver, por cierto. Sé que el Barcelona no es grande en este momento. Creo que tiene que tener eso en su CV al final de su carrera. Ha hecho un trabajo increíble en el Liverpool. Siempre he sentido que quiere un París Saint-Germain, un Real Madrid, un Barcelona y creo que irá a buscarlo. Pero puede que me equivoque", había dicho Gary Neville.