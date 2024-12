Klopp se pronunció sobre la goleada del Liverpool 5-0 ante el Manchester United

El entrenador del Liverpool , Jürgen Klopp , destacó que el resultado logrado por su equipo este domingo 5-0 ante el Manchester United fue una "locura". Gracias a un hat-trick de Salah, una anotación de Keita y otro de Jota, los 'Reds' hicieron historia en el Old Trafford , ya que los 'Diablos Rojos' nunca había caído de esa forma desde 1955.

"¿Qué puedo decir? ¿Esperaba esto? No. Lo que hicimos arriba fue una locura. Presionando, recuperando la pelota y marcando goles increíbles. En el descanso les dije que teníamos que jugar incluso mejor", declaró el estratega a Sky Sports.

El entrenador no podía creer lo pasó en el histórico estadio del United, por eso al finalizar el partido fue consultar si antes había ocurrido un resultado igual o similar. Además, aprovechó para poner calma, ya que considera tener respeto por los rivales, más aún si no atraviesan un buen presente.

"El resultado es una locura. Pregunté si había habido alguno como este en la historia y si no lo ha habido tardará en volver a repetirse. Los jugadores han escrito una bonita página en los libros de historia. Es especial, pero no vamos a celebrarlo como locos, porque respetamos a nuestros rivales. El United no está en su mejor momento", complementó el alemán.