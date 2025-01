'Rafa' Márquez: "Ronaldo impidió que llegara al Real Madrid"

Barcelona no atraviesa su mejor momento futbolístico ni dirigencial, pero temporadas atrás, el elenco 'catalán era uno de los mejores de Europa y siempre era candidato para llevarse la Champions League. Una época que tuvo, entre algunas figuras, a 'Rafa' Márquez , quien llegó en el 2003 a España procedente del Mónaco.

Sin embargo, en una reciente entrevista con 'El Chiringuito', el también exjugador de la Selección Mexicana sorprendió a propios y extraños al confesar que era seguidor del Real Madrid y que estuvo por poco de fichar por los 'blancos' si es que Ronaldo no se interponía.

Márquez es recordado con cariño por los hinchas 'culés'.

"Estoy muy orgulloso porque llegué en un momento en cual el Barça no ganaba títulos, fue una reconstrucción de la cual fui parte y me siento muy orgulloso de haber pertenecido a esa historia", fue lo primero que señaló 'Rafa' Márquez .

El tema no quedó allí. "Como mexicano e ídolo de Hugo Sánchez era del Madrid. Ahora no. Cuando entras a esta institución como el Barcelona, te enamoras. Me ha cambiado toda mi idea y mi corazón va a ser del Barcelona", cerró Márquez.