Ansu Fati no jugará ante el Rayo Vallecano por molestias en la rodilla

El Barcelona ha anunciado este miércoles que Ansu Fati no acompañará al plantel para disputar la fecha 11 de LaLiga ante el Rayo Vallecano. Luego del Clásico Español, el delantero empezó a sentir molestias en la rodilla derecha y, junto al departamento médico del conjunto catalán, se ha decidido que no juegue ante el ex equipo de Luis Advíncula.

"El jugador del primer equipo Ansu Fati​ tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad", comunicó brevemente el club.

Hace poco, Ronald Koeman ya había avisado de esta posibilidad en la conferencia de prensa El holandés aclaró que no correrían riesgos con el canterano y que iba a ser una decisión de última hora. "Tuvo unas molestias que no son de la lesión que ha tenido y todavía es duda. Lo he puesto en la lista, pero hasta mañana por la mañana no decidiremos si viajará con nosotros", declaró.

Finalmente, el cuerpo técnico y los médicos del Barça decidieron que el delantero de 18 años se quede en Barcelona recuperándose de la dolencia en su rodilla derecha. Cabe precisar que esta dolor no tiene nada que ver con la lesión que lo obligó a operarse, por lo que en ningún caso se podría tratar una recaída o una complicación tras las cuatro intervenciones a las que fue sometido en el menisco de su rodilla izquierda.

El Kun Agüero se perfila por primera vez como titular