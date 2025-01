Cristiano Ronaldo dispara: "Un día todo es perfecto y al otro somos basura"

Manchester United no ha sabido redondear un buen desempeño en la presente temporada y muchos señalan a Cristiano Ronaldo como uno de los responsables, más allá de los goles importantes que ha marcado en su retorno al club británico.

"El United es muy grande y las críticas siempre están ahí. A mí no me molesta porque he jugado durante 18 años en el fútbol, así que sé que un día es perfecto y otro día somos una basura; tenemos que lidiar con eso", declaró el 'Comandante', quien también contó que pasó un duro momento tras las derrotas ante el Leicester City (4-2) y especialmente la del Liverpool, que terminó con un 0-5 en contra de los 'Red Devils'.