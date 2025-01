Kylian Mbappé estuvo cerca de fichar por el RB Leizpig

La historia es cierta igual que sorprendente del por qué finalmente no se dio. Ocurrió en el 2016 cuando el delantero tenía penas 16 años y era canterano del Mónaco. Ralf Rangnick , director deportivo del Leipzig , lo contó en una entrevista para el diario 'Bild' de Alemania en el 2017.

"Para fichar a Mbappé sólo nos faltaba la firma. El problema fue que destituimos a Alexander Zorniger y no sabíamos quién iba a ser nuestro entrenador. Su padre me dijo que si el técnico era yo, ponía en mis manos al jugador... Pero en febrero yo no podía hacerle esa promesa", sostuvo el directivo.