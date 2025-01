Newcastle carece de proyecto pese a la inyección de dinero

El club inglés pasó de la alegría a la preocupación, Newcastle que fue comprado por el Fondo Económico de Arabia Saudita no cuenta con entrenador, ni director deportivo y menos un jefe de operaciones para manejar un club con grandeza en una espectacular liga como la Premier League .

La interrogante crece cada día pues no se sabe qué rumbo tomará el club. Hace poco Unai Emery rechazó la oferta del club inglés pese al dinero que le ofrecieron. El español priorizó su proyecto con Villarreal además de mostrar profesionalismo respetando su contrado. Con esto Newcastle sigue sin técnico luego de rescindir contrato con Steve Bruce.

Pese al dinero con el que cuenta Newcastle , no hay un proyecto sólido y menos una idea de qué estilo de juego propondrá el equipo. Nombres destacados como Eddie Howe, Frank Lampard, Roberto Martínez, Paulo Fonseca o Lucien Favre. Se juegan más de 10 fechas en Premier League y aún no hay rumbo.

Unai Emery rechazó oferta de Newcaslte

El problema de Newcastle no solo se basa en la falta de entrenador, eso apenas es la punta del iceberg. El club no cuenta con la persona idónea que se encargue de decidir quiénes vienen, quiénes se van. Surgen nombres como Brian Marwood quien ejecuta acciones en Manchester City o Nicola Cortese ex Southampton como CEO.