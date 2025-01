Kylian Mbappé responde tajante con respecto a Mauricio Pochettino

"No temblamos. Creo que el partido de hoy fue menos difícil de como viene siendo habitual. Después, ellos (Burdeos) marcaron al final, es algo que podemos evitar, pero no hemos sufrido. Hemos sufrido más durante las últimas semanas que hoy”, precisó el delantero francés.

Asimismo, señaló que cada uno está en su derecho al pensar que el PSG juega mal, pero que él no opina así. "Se respetan, es normal. No lo sé, pero las respeto. Cada uno tiene el derecho de dar su opinión. La gente piensa que jugamos mal. Yo, personalmente, creo que no estamos jugando bien en estos momentos, pero ganamos. Creo que seguiremos trabajando, porque el equipo es trabajador. Somos conscientes de ello. No es tan alarmante como se piensa, pero debemos mejorar, por supuesto”., añadió.