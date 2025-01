Madre de Di María le pidió dejar selección: "Lloré mucho, pero nunca se enteró"

Por tal motivo, la progenitora del ‘Fideo’ deseaba que se niegue ante el llamado de su combinado patrio. "Siguió insistiendo, porque lo lleva adentro. Cuando no se le daban las cosas fue terrible la pasé muy mal. Yo le decía a Ángel que tenía que irse de la Selección. Lloré mucho cuando lo criticaban, pero nunca se enteró porque le iba a hacer peor si se enteraba. Una vez me dijo 'mami, me voy a quedar porque me enseñaste que nunca hay que bajar los brazos y hasta que no salgamos campeón no lo voy a bajar’. Le decía que no vaya más a la Selección porque era muy feo verlo sufrir y nos hacía mal”, comentó para Super Deportivo Radio.