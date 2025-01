Donny Van de Beek nuevamente en los planes del Real Madrid

Según apuntan diversos medios ingleses el volante del Manchester United , entró nuevamente en los planes del Real Madrid y el jugador no tendría problemas en analizar la posibilidad, esto luego de no tener mayores oportunidades en el equipo de Ole Gunnar Solksjaer .

Se sabe que el juego y la exquista técnica del ex Ajax de Amsterdam gustan en la capital española, no obstante, la última palabra la tiene Carlo Ancelotti, pues quieren evitar que vuelva a suceder lo de mercados anteriores cuando a la directiva le agradaba la idea pero a Zidane no.