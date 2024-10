Seguidores de Boca acudieron a estadio de Napoli para homenajear a Diego Maradona

No es jueves cualquiera. Este 25 de noviembre se cumple exactamente un año desde que llegó la noticia mundial de que uno de los mejores jugadores de todos los tiempo dejaba de existir: Diego Armando Maradona no resistió como consecuencia de una insuficiencia cardíaca aguda que le generó un edema de pulmón.

Apenas se supo la noticia, diversas personalidades y clubes no tardaron en rendirle homenaje al 'Pelusa' que falleció a los 60 años. Ahora, tras pasar 12 meses, el mundo del deporte rey no lo olvida y los homenajes no se han hecho esperar en varios países.