Boca Juniors: Battaglia confesó estar preocupado por pelea entre Zambrano y Pavón

Boca Juniors no pudo y cayó 1-0 ante Independiente a faltar de pocas fechas para finalizar la Liga Profesional de Argentina. Este resultado no favorece al cuadro 'Xeneize', sobre todo de cara a sus aspiraciones en torneos internacionales. Sin embargo, la molestia no solo se mostró por el marcador, sino también por lo sucedido en el banco de suplentes entre los mismos jugadores del equipo.