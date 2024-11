Gerard Piqué más drástico que nunca: "Prefiero morir antes que ir al Madrid"

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus declaraciones, fue lo drástico que se mostró al afirmar que nunca aceptaría llegar como fichaje del Real Madrid. Piqué, sin titubear, confirmó que la posibilidad no cabe en sus planes ni de la forma más remota.

Al ser consultado sobre si habría la posibilidad de llegar al equipo español, Piqué respondió: "Es imposible. No hay nada. Prefiero morir antes que ir al Real Madrid".

Gerard Piqué en el programa "El Hormiguero"

Por otro lado, el jugador de Barcelona se manifestó sobre la sensible salida de Lionel Messi del equipo 'azulgrana': "Fue un día muy duro porque he compartido vestuario con él cerca de 13 años. Para mí, fue muy duro a nivel deportivo y también a nivel personal. Le deseo lo mejor. Con este Balón de Oro, me parece que es el definitivo para demostrar a todos que es el mejor de la historia. Nuestros caminos ahora se han separado, pero seguro que se vuelven a jugar en algún momento".